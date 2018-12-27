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غادة عبد الرازق تهنئ أحمد حاتم بعيد ميلاده

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:17 ص
غادة عبد الرازق تهنئ أحمد حاتم بعيد ميلاده
غادة عبد الرازق
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الفجر الفنى
 
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هنأت الفنانة غادة عبد الرازق، عبر "إنستجرام"، الفنان أحمد حاتم بمناسبة عيد ميلاده.

نشرت "غادة" صورة لـ أحمد حاتم عبر خاصية القصص القصيرة، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد حمادة".

ويحتفل الفنان أحمد حاتم بعيد ميلاده الـ 30 إذ أنه من مواليد 25 ديسمبر 1987.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق هو مسلسل "ضد مجهول"، الذي عُرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، إلى جانب فيلم "حرب كرموز" والذي شاركها بطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وعرض بموسم عيد الأضحى الماضي.​
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