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محمود العسيلي يطرح أغنيته الجديدة "وجع الهوي" (فيديو)

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:04 ص
محمود العسيلي يطرح أغنيته الجديدة وجع الهوي (فيديو)
محمود العسيلي
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الفجر الفنى
 
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طرح الفنان محمود العسيلي، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "وجع الهوى"، على طريقة الفيديو 
كليب، عبر قناته الرسمية بمواقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية تم تصويرها في العاصمة الإيطالية روما، وهي من إخراج أمير أر أ.

وروج "العسيلي" للأغنية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلق:" يا رب تكون مسك ختام السنة، أغنيتي الجديدة، إن شاء الله هانكد عليكو جامد ".

يذكر أن آخر أعمال المطرب محمود العسيلي، أغنية "بيت جدتي"، التي طرحها قبل 4 أسابيع، وحققت نسب مشاهدة عالية.

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