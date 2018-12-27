خبيرة اقتصادية: معدلات النمو فاقت التوقعات خلال عام 2018
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:46 ص
نعيم يوسف
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قالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس، إن مصر بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل حدوث التطورات السلبية في الاقتصاد العالمي.
وأضافت "السويفي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أن معدلات النمو زادت بشكل كبير، ومعدلات النمو فاقت التوقعات خلال عام 2018 وبلغت 5.4%.
وتابعت رئيس قطاع البحوث بشركة "فاروس"، أن التضخم بدأ ينحسر، وهناك سيطرة على المصروفات، وهناك تحسن في الإيرادات، وعجز الموازنة.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن في نوفمبر 2016 عن تحرير سعر الصرف، في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها رفع الدعم عن الوقود، وإبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد.
وأعقب الإجراءات الاقتصادية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والخدمات، وارتفع التضخم، بشكل كبير ما أثر على الحياة المعيشية للمواطنين.
يأتي هذا في الوقت الذي توقعت مؤسسة (فيتش) الأمريكية للتصنيف الائتماني تحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال السنوات القادمة وذلك من خلال تراجع العجز المالي بالموازنة العامة من 9،4% خلال العام (2017- 2018) إلى 7،8% خلال العام (2018- 2019) وإلى 6،4% خلال العام (2019- 2020).
كما توقعت تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة قدره 0،2% خلال العام (2017- 2018) مقابل 2،1% خلال العام (2018- 2019) وإلى 2،3% خلال العام (2019- 2020).
وتوقعت المؤسسة أيضًا انخفاض إجمالي الدين العام للموازنة العامة من 89،4% خلال العام (2017- 2018) إلى 84،3% خلال العام (2018- 2019) وإلى 78،6% خلال العام (2019- 2020)، وذلك وفقًا لأحد التقارير الصادرة من المؤسسة عن مستقبل الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات المالية الكبيرة التي نفذتها مصر في جميع القطاعات خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت "السويفي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أن معدلات النمو زادت بشكل كبير، ومعدلات النمو فاقت التوقعات خلال عام 2018 وبلغت 5.4%.
وتابعت رئيس قطاع البحوث بشركة "فاروس"، أن التضخم بدأ ينحسر، وهناك سيطرة على المصروفات، وهناك تحسن في الإيرادات، وعجز الموازنة.
وشددت على أن مصر تأثرت بالتطورات الاقتصادية العالمية، ولكن ليس مثل تركيا والأرجنتين.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن في نوفمبر 2016 عن تحرير سعر الصرف، في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها رفع الدعم عن الوقود، وإبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد.
وأعقب الإجراءات الاقتصادية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والخدمات، وارتفع التضخم، بشكل كبير ما أثر على الحياة المعيشية للمواطنين.
يأتي هذا في الوقت الذي توقعت مؤسسة (فيتش) الأمريكية للتصنيف الائتماني تحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال السنوات القادمة وذلك من خلال تراجع العجز المالي بالموازنة العامة من 9،4% خلال العام (2017- 2018) إلى 7،8% خلال العام (2018- 2019) وإلى 6،4% خلال العام (2019- 2020).
كما توقعت تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة قدره 0،2% خلال العام (2017- 2018) مقابل 2،1% خلال العام (2018- 2019) وإلى 2،3% خلال العام (2019- 2020).
وتوقعت المؤسسة أيضًا انخفاض إجمالي الدين العام للموازنة العامة من 89،4% خلال العام (2017- 2018) إلى 84،3% خلال العام (2018- 2019) وإلى 78،6% خلال العام (2019- 2020)، وذلك وفقًا لأحد التقارير الصادرة من المؤسسة عن مستقبل الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات المالية الكبيرة التي نفذتها مصر في جميع القطاعات خلال السنوات الأخيرة.
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