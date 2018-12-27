ظهير الأهلي يعلن التحدي ويطلب حسم مصيره

وجه صبري رحيل الظهير الأيسر لفريق الكرة بنادي الأهلي صدمة قوية إلى مسؤولي النادي الأحمر قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، يناير القادم.





وأعلن صبري رحيل، ظهير الأهلي رفضه الدخول الرحيل في صفقات تبادلية خلال شهر يناير المقبل.





وأرجع اللاعب سبب رفضه الدخول في صفقة تبادلية بعد أن علم أن مسؤلي القلعة الحمراء عرضوا فكرة إعارته بجانب أحمد ريان وأحمد حمودي، بجانب 15 مليون جنيه، لضم حمدي فتحي، لاعب وسط إنبي.





وأخطر صبري رحيل مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ برفضه الدخول في صفقات تبادلية خاصة أنه لم يثر أي أزمة ولم يعترض يوما على أي أمور تتعلق به داخل الفريق، مطالبا بحسم مصيره ومعرفة القرار النهائي بخصوصه سواء بالبقاء أو الرحيل.





ويمتلك صبري رحيل عرضا جادا من نادي الاتحاد السكندري للتعاقد معه في الانتقالات الشتوية.