شرط وحيد يمنح هداف الأهلي رخصة الرحيل

حدد مسؤولو النادي الأهلي شرطًا وحيدًا للموافقة على بيع المهاجم المغربى وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





واشترط مجلس الأهلي وصول عرض مغر من الناحية المادية لـ"أزارو" للموافقة على رحيله في يناير المقبل.





وأكد مسؤولو النادي أن الأهلى لن يقف فى طريق اللاعب، فى حالة وصول عرض خارجى كبير لضمه، كما سيتم التعاقد مع البديل المناسب في حالة رحيله عن الفريق الأحمر.





يذكر أن وليد أزارو كان قد تلقى عرضا فى بداية الموسم الحالى، من صفوف فورتشن الصينى مقابل 200 مليون جنيه.





وترغب عدة اندية في الحصول على خدمات وليد أزارو خلال الفترة الحالية بعد تألقه بشكل لافت مع الاهلي.