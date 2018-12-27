الأهلي ينتصر على الزمالك في هذه الصفقة





يواصل عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات بنادى الأهلى، جهوده من أجل حسم صفقة حسام حسن، مهاجم سموحة، من أجل الانضمام للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم.





ونجح الأهلى خلال الأيام الماضية في الحصول على توقيع اللاعب، ويسعى "القيعى" لعقد جلسة مع فرج عامر، رئيس سموحة، من أجل الاتفاق على المقابل المادى للصفقة.





وسيواجه الأهلي صعوبة كبيرة في حسم صفقة حسام حسن بسبب دخول الزمالك في مفاوضات مع اللاعب.





ومن المنتظر أن يتم حسم مصير الصفقة خلال الساعات المقبلة.