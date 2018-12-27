حرب كلامية بين منذر رياحنة وديانا كرزون.. إليكم التفاصيل

رفض الممثل منذر رياحنة التحدث عن مواطنته الفنانة الاردنية ديانا كرزون، وفضل عدم التطرق للمشكلة التي سبق أن حصلت بينهما.





وخلال لقائه في برنامج “ع السيف”، سأله المقدم عن المشكلة التي حصلت بينهما في مهرجان الفحيص، فرد رافضا التحدث عن الموضوع، واكد أنه يفضل التحدث عن أمور مهمة فقط، دون التطرق لهذه الأمور.





وكان رياحنة هاجم كرازون قبل أشهر، من خلال مقطع فيديو نشره بعد خلافهما في مهرجان الفحيص وقال: “لي الشرف أنني قدمت مهرجان الفحيص العام الماضي، وأتيت من مصر إلى فحيص بمجرد اتصالا هاتفي للحضور، وفوجئت أنني ومحمد عساف ونداء شرارة وآخرين، ممنوعين من دخول الخيمة لأن بها مغنية أو ممثلة أردنية ترفض أن يدخل أحد للخيمة ووضعت حراسات خاصة عليها. وأنا منذر رياحنة وواثق الخطوة يمشي ملكا”.