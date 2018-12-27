مفاجأة في ميلادها من أصدقائها.. حليمة بولند في موقف محرج

بعد تعرضها للسخرية بسبب احتفالها بيوم ميلادها بنفسها وتغزلها ب”جمالها”، كررت الاعلامية حليمة بولند الخطأ نفسه ووضعت نفسها في موقف محرج مع المتابعين.

وشاركت بولند متابعيها على سناب شات بمقطع فيديو من المفاجأة التي اعدت لها من قبل اصدقائها، واستعرضت قالب الحلوى الذي جهز للمناسبة وهو مزين بدمية عليها صورة حليمة مع شموع نارية ومكتوب عليه”كل عام وانت الاجمل”.

وكتبت على المقطع “شهر كامل وهما يحتفلون بعيد ميلادي”. ويظهر حول قالب الحلوى بعض الزينة التي وضعت عالارض، ولا يسمع الا صوت ابنتيها اللتين كانت تحدثانها عن عمرها وعيد الميلاد، ولم يكن هناك اي صوت لاشخاص اخرين او ما يدل على وجود مفاجأة.





انتشر المقطع بين قسم من المتابعين الذين سخروا من حليمة وطريقتها في القيام بأي شيء لاحذاث بلبلة وجدل على السوشيال ميديا، واتهمها البعض بأنها تقوم بذلك مقابل المال وللحصول على الاعلانات.





وتعاني بولند من اتهام صريح بقضية غسيل اموال عبر مواقع التواصل، وذلك بعد انتشار لائحة تضم مجموعة من مشاهير تلك المواقع والتي زادت ثرواتهم بشكل ملفت، الامر الذي دقع السلطات الكويتية لمتابعة الامر مع البنوك لتبيان الحقائق.