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قارئة فنجان تبشر ياسمين الخطيب على الهواء بعريس أصلع (فيديو)

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:16 ص
قارئة فنجان تبشر ياسمين الخطيب على الهواء بعريس أصلع (فيديو)
الإعلامية ياسمين الخطيب
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نعيم يوسف
 
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استضاف برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي تامر أمين، والإعلامية ياسمين الخطيب، سيدة تدعة "الحاجة سامية"، وهي قارئة فنجان.

وأكدت "سامية"، قدرتها على قراءة الطالع في الفناجين، وأن الكثير من التفاصيل تكون مكتوبة به، مثل اسم العريس، أو شكله، أو مثلا اسم الله، أو بعض الرسومات الأخرى التي تبين تفاصيل حياة من تقرأ له الفنجان.
وقرأت على الهواء، فنجان "الخطيب"، وبشرتها بأن العام المقبل سيكون سعيدًا عليها من الناحية الشخصية، والمادية، حيث ستحصل على عريس، وصفته بأنه "وسيم.. وطويل.. وأصلع".

وتنبأت قارئة الفنجان بأن "الخطيب"، وقعت خلال الفترة الماضية على أوراق، ولكنها لم تكشف طبيعة هذه الأوراق، كما توقعت حصولها على أموال كثيرة في العام المقبل، على أن تكون برقم 7، إما 700 أو 7 آلاف، أو 7 ملايين جنيها.

وفي شهر نوفمبر الماضي، أعلن الدكتور عمرو الليثي، رئيس شبكة قنوات النهار التعاقد مع الكاتبة ياسمين الخطيب لمشاركة الإعلامي تامر أمين في انطلاق برنامجه الجديد آخر النهار المُذاع عبر فضائية النهار.

وتظهر "الخطيب" يوم الأربعاء من كل أسبوع لتقديم حلقة تتناول موضوعات الأسرة والمرأة المصرية.


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