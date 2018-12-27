محمد حماقي يشعل حفل زفاف "تريزيجيه" بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)

أحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف كابتن محمود حسن "تريزيجيه" لاعب نادي قاسم باشا بتركيا ونجم منتخب مصر على "روان" وذلك داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من نجوم الرياضة والفن.





حرص حماقي في بداية فقرته علي تهنئة العروسين واعرب عن احترامه لتريزيجيه باعتباره نموذج للشباب رياضيا واخلاقا، ثم اشعل وصلات الرقص المتتالية للعروسين وأصدقاء العريس من نجوم الرياضة والفن بالعديد من اغانيه الشهيرة.





وشهدت فقرة حماقي قيام العريس كابتن "تريزيجيه" - خلال أسعد لحظات حياته _ بتقبيل يد ورجل والدته احتراما وتقديرا لها وسط وطالب حماقي من جميع الحضور بتحية والدة تريزيجيه وسط عاصفة من هتافات الإعجاب والتصفيق.





كان ضمن الحضور علاء مبارك ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ومن نجوم الرياضة عصام الحضري وأسرته، عماد متعب، إبراهيم حسن وحرمه، وليد صلاح الدين وحرمه، مجدي عبد الغني، مدحت شلبي، محمود كهربا، العامري فاروق، مروان محسن، أحمد حسن، كوكا، سعد سمير، مؤمن زكريا، صالح جمعة، عمرو جمال، حسين السيد، أحمد الشناوي، محمد الشناوي وجنش واحمد فتحي واحمد ياسين منظم الحفل الذي تميز بالرقي والفخامة من حديث التجهيزات والديكورات.





ومن نجوم مسرح مصر حضر مصطفي خاطر، محمد أنور، اس اس، بالإضافة إلي حمدي بدر مدير أعمال حماقي، تامر عاشور، يوسف الشريف واحمد فهمي وساندي.