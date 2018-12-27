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مودريتش يتوج بجائزة جديدة في 2018

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 04:51 ص
مودريتش يتوج بجائزة جديدة في 2018
مودريتش
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فاز لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، بجائزة فردية جديدة لينهي عام 2018 بعدة جوائز.

وفاز مودريتش بلقب أفضل رياضي في كرواتيا لعام 2018، ليواصل النجم الكرواتي حصد الألقاب الفردية في 2018، بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم وأوروبا، فضلاً عن حصوله على الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وفوزه بجائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا.

 وقال اللاعب عقب التتويج لصحيفة سلوبودناد الماسيا الكرواتية،: أود شكر الصحفيين الذين أعطوني أصواتهم لهذا التتويج العظيم.

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