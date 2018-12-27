كأس آسيا 2019 (7).. هدافو جميع نسخ البطولة منذ انطلاقها عام 1956





أيام قليلة تفصلنا عن إنطاق النسخة السابعة عشر من بطولة أمم آسيا التي تستضيفها الإمارات في الفترة من 5 يناير وحتي 1 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية مُقسمة على 6 مجموعات يتأهل أول وثان كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث لدور الـ16 حيث يعتمد علي نظام خروج المغلوب حتي المباراة النهائية، وسوف تستمر البطولة حتي 1 فبراير المقبل.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير جميع هدافي نسخ بطولة أمم آسيا عبر التاريخ:-





- 1956: ناحوم ستيلماتش - اسرائيل (4 أهداف)





- 1960: تشو يون أوك – كوريا الجنوبية (4 أهداف)





- 1964: إيندر سينج – الهند (2 هدف)

موريتشاي سبيجلر – اسرائيل (2 هدف)





- 1968: هومايان بهزادي – إيران (4 أهداف)

جيورا سبيجل – اسرائيل (4 أهداف)

موشي رومانو – اسرائيل (4 أهداف)





- 1972: حسين كاراني – ايران (6 أهداف)





- 1976: غلام حسين مظلومي – إيران (3 أهداف)

نصير نورائي – إيران (3 أهداف)

فتحي كميل – الكويت (3 أهداف)





- 1980: بهتاش فاريبا – إيران (7 أهداف)

تشوي سون هو – كوريا الجنوبية (7 أهداف)





- 1984: جيا اكسياكوان – الصين (3 أهداف)

نصير محمد خاني – ايران (3 أهداف)

شاهروخ باياني – إيران (3 أهداف)





- 1988: لي تاي هو – كوريا الجنوبية (3 أهداف)





- 1992: فهد الهريفي – السعودية (3 أهداف)





- 1996: علي دائي – إيران (8 أهداف)





- 2000: لي دونج كوك – كوريا الجنوبية (6 أهداف)





- 2004: علاء حبيل – قطر (5 أهداف)

علي كريمي – ايران (5 أهداف)





- 2007: يونس محمود – العراق (4 أهداف)

ناوهيرو تاكاهارا – اليابان (4 أهداف)





- 2011: غو جا تشول – كوريا الجنوبية (5 أهداف)





- 2015: علي مبخوت – الإمارات (5 أهداف)