إيرادات ضعيفة لفيلم "ليل خارجي" في أول أسبوع عرض

استطاع فيلم " ليل خارجى " أن يحقق 421 ألفا و133 جنيها بعد أسبوع عرض .





تدور أحداثه عن ثلاثة أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتلاقى يجدون أنفسهم مضطرين لقضاء ليلة سويا، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوها، ”مو“ المخرج الشاب الذي يصارع من أجل عمل فيلمه الجديد، ”توتو“ بائعة الهوى التي تقابلهم للمرة الأولى، و”مصطفى“ سائق التاكسي الذي تتحول ليلته لصراع بينه وبين ”مو“ يحاول كل منهما إثبات القوة والقيادة، بينما تقع ”توتو“ بين رحي هذا الصراع. في تجربة تستغرق ليلة كاملة يكتشفون فيها القاهرة في أعماقها الشعبية في ظلام الليل، ويعيدون اكتشاف ما ظنوا أنهم يعرفونه عن أنفسهم وعن علاقاتهم، و يحاول ”مو“ معرفة كيف يستطيع ثلاثة أفراد من ثلاثة طبقات اجتماعية مختلفة، وتوجهات اخلاقية وفكرية متباينة، التعايش داخل عربة تاكسي صغيرة في مدينة مزدحمة.





ليل خارجى من بطولة كريم قاسم ومنى هلا وشريف قاسم ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم بترتيب ظهورهم بالعمل علي قاسم وأحمد مجدي وبسمة وأحمد مالك وعمرو عابد، ومن تأليف شريف الالفي وإخراج أحمد عبد الله السيد.