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الجبلاية تُرسل التعهد المادي للكاف قبل تنظيم كان 2019

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 04:38 ص
الجبلاية تُرسل التعهد المادي للكاف قبل تنظيم كان 2019
كان 2019
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محمد الصو
 
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أرسلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تعهدًا ماليًا لمسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل تقديمه للاتحاد الإفريقي "كاف" ، قبل إعلان اسم البلد المستضيف لنهائيات كأس الأمم الإفريقية العام المقبل.

وقام مسؤولو الجبلاية برئاسة هاني أبوريدة، بإرسال فاكسًا رسميًا للكاف يؤكد فيه تحمل الدولة مبلغ 25 مليون دولار حسب لوائح الكاف، من أجل تنظيم كان 2019.

ومن المقرر أن يُرسل الكاف، وفدًا في حال فوز البلاد بتنظيم الكأس، للإشراف على تطوير البنية التحتية وضخ أموال من أجل الاستعداد للحدث القاري.

كما تنص لوائح الكاف، حصول البلد المستضيف على نسبة 15% من أرباح البطولة، كقيمة بيع تذاكر وحقوق بث المباريات.

وأعلن الاتحاد المصري عن التقدم بأوراق الترشح لاستضافة الإمم الإفريقية العام المقبل، عقب رفض دولة المغرب التقدم لاستضافة البطولة، بعدما تم سحب تنظيمها من االكاميرون بسبب عدم الانتهاء من البنية التحتية.

ومن المقرر أن يعلن الكاف، عن اسم البلد المستضيف للبطولة يوم 9 يناير المقبل على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي وتوزيع الجوائز السنوية، والتي ستقام يوم 8 من نفس الشهر بالعاصمة السنغالية داكار.

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