الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم الخميس.. وتعلن درجات الحرارة المتوقعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس بارد على شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من سيناء، وتكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.





كما يتوقع الخبراء أن يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح وأغلبها شمالية غربية على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة للبحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.









وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى





القاهرة 12 17





شبين الكوم 12 17





طنطا 12 17





دمنهور 11 16





الإسكندرية 11 16





بلطيم 1 16





مطروح 13 16





السلوم 11 15





سيوة 09 15





بورسعيد 15 17





دمياط 14 17





الزقازيق 12 17





الإسماعيلية 10 18





السويس 11 17





العريش 09 17





رفح 09 16





رأس سدر 10 17





نخل 03 14





نويبع 16 19





طابا 10 14





كاترين 01 10





الطور 11 17





شرم الشيخ 16 22





الغردقة 14 21





مرسى علم 14 21





الفيوم 11 17





بني سويف 11 17





المنيا 07 17





أسيوط 07 17





سوهاج 07 19





قنا 08 20





الأقصر 09 21





أسوان 12 22





أبوسمبل 12 21





الوادي الجديد 11 19





شلاتين 19 27





أبو رماد 18 26





راس حدربة 17 25





حلايب 18 24



