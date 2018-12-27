رسميا.. مهاجم بلبيس مطلوب في الدوري الإسباني (صورة)





تلقى نادي بلبيس الرياضي، فاكسًا رسميًا من إدارة نادي إكسترا مدورا الإسباني والذي يلعب ضمن القسم الثاني، للحصول على خدمات ميدو طه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.





وجاء طلب النادي الإسباني، التعاقد مع اللاعب نظرًا لإمكانياته الهائلة، وقدرته على إمتلاك الكرة بشكل ممتاز فضلًا عن معدله التهديفي مع فريقه، حيث قاد فريقه للبقاء ضمن منافسات القسم الثالث الموسم الماضي بفضل أهدافه، بالإضافة إلى صغر سنه حيث يمتلك اللاعب 20 عامًا فقط.





ويحتل الفريق الإسباني المركز التاسع عشر في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 17 نقطة جمعهم خلال 19 مباراة حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتلقى الخسارة في 10 مباريات.





ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة نادي بلبيس، اجتماعًا مساء اليوم بمقر النادي بالشرقية من أجل مناقشة العرض المقدم وحسم أمر اللاعب سواء بالبقاء أو الرحيل في بداية العام الجديد.