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شباك التذاكر بيحب فيلم "البدلة".. تعرف على الإيرادات

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 04:13 ص
شباك التذاكر بيحب فيلم البدلة.. تعرف على الإيرادات
البدلة
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الفجر الفنى
 
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حقق فيلم "البدلة" إجمالي إيرادات 64 مليون جنيه بعد 18 أسبوع عرض في دور السينما.

"البدلة" بطولة تامر حسنى وأكرم حسني وأمينة خليل ودلال عبد العزيز وطاهر أبو ليلة، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج ماندو العدل. 

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول أكرم (تامر حسني) الذي يتلقى دعوة لحضور حفلة تنكرية، فيقرر ارتداء زي الشرطة؛ ما يتسبب في وقوعه بأزمة لانتحاله صفة ضابط شرطة، في الوقت الذي يبحث فيه عن ملف معين، فتقع له العديد من المفارقات.
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