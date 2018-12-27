خبير يحذر من تناول الفول من الشارع: "بيتحط له بلاوي"



وأضاف "نزيه"، في لقاء مع برنامج "مصر أحلى"، المذاع على قناة المحور الفضائية، الأربعاء، أن "الفول" من البقول ذات القشرة، وبها مركب معين يجب التخلص منه عن طريق الـ"نقع" في الماء لمدة 12 ساعة.



وتابع وحدة التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية، أنه "على المستوى التجاري لا يتم نقعه، أو حتى غسله.. وبيتحط له بلاوي وكيماويات"، مشددا على أن هذا المركب يمنع امتصاص الجسم للحديد ما يؤدي للإصابة بالأنيميا.



ووجه نصيحة للسيدات قائلا: "ارجعوا لعادة تدميس الفول في بيوتكم"، مشيرا إلى أن المنازل قديما كانت جميعها تطهي الفول في المنزل، مع حفنة من العدس، وثمرة طماطم.



كما نصح من يعانون من مرض الأنيميا، بتناول الكبدة وتناول بيضة يوميا، ويجب أن يتم منع الأغذية سابقة التصنيع والاعتماد على الأطعمة الطبيعية فقط.



ولفت إلى أن الخضروات المزروعة يتم إضافة 3 أنواع من المبيدات عليها، بالإضافة للتلوث الموجود في الهواء، وبالتالي يجب غسل الخضروات بطريقة جيدة، أسفل تيار مياة جارية، وأن يتم غسل ورقة ورقة، وغسلها باليدين الاثنين.



وعن اللحوم المجمدة، أكد "نزيه"، على ضرورة ألا تكون لها رائحة، أو مختلفة الألوان، وألا يكون لون الدهن أصفر، لأن ذلك صورة من صور فساد الدهن.

حذر الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومى للتغذية فى مصر، من تناول "الفول" من الشارع، لأنه أحد الأسباب الرئيسية في الإصابة بمرض "الأنيميا".