خبير يحذر من تناول الفول من الشارع: "بيتحط له بلاوي"
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:51 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
حذر الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومى للتغذية فى مصر، من تناول "الفول" من الشارع، لأنه أحد الأسباب الرئيسية في الإصابة بمرض "الأنيميا".
وأضاف "نزيه"، في لقاء مع برنامج "مصر أحلى"، المذاع على قناة المحور الفضائية، الأربعاء، أن "الفول" من البقول ذات القشرة، وبها مركب معين يجب التخلص منه عن طريق الـ"نقع" في الماء لمدة 12 ساعة.
وتابع وحدة التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية، أنه "على المستوى التجاري لا يتم نقعه، أو حتى غسله.. وبيتحط له بلاوي وكيماويات"، مشددا على أن هذا المركب يمنع امتصاص الجسم للحديد ما يؤدي للإصابة بالأنيميا.
ووجه نصيحة للسيدات قائلا: "ارجعوا لعادة تدميس الفول في بيوتكم"، مشيرا إلى أن المنازل قديما كانت جميعها تطهي الفول في المنزل، مع حفنة من العدس، وثمرة طماطم.
كما نصح من يعانون من مرض الأنيميا، بتناول الكبدة وتناول بيضة يوميا، ويجب أن يتم منع الأغذية سابقة التصنيع والاعتماد على الأطعمة الطبيعية فقط.
ولفت إلى أن الخضروات المزروعة يتم إضافة 3 أنواع من المبيدات عليها، بالإضافة للتلوث الموجود في الهواء، وبالتالي يجب غسل الخضروات بطريقة جيدة، أسفل تيار مياة جارية، وأن يتم غسل ورقة ورقة، وغسلها باليدين الاثنين.
وعن اللحوم المجمدة، أكد "نزيه"، على ضرورة ألا تكون لها رائحة، أو مختلفة الألوان، وألا يكون لون الدهن أصفر، لأن ذلك صورة من صور فساد الدهن.
وأضاف "نزيه"، في لقاء مع برنامج "مصر أحلى"، المذاع على قناة المحور الفضائية، الأربعاء، أن "الفول" من البقول ذات القشرة، وبها مركب معين يجب التخلص منه عن طريق الـ"نقع" في الماء لمدة 12 ساعة.
وتابع وحدة التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية، أنه "على المستوى التجاري لا يتم نقعه، أو حتى غسله.. وبيتحط له بلاوي وكيماويات"، مشددا على أن هذا المركب يمنع امتصاص الجسم للحديد ما يؤدي للإصابة بالأنيميا.
ووجه نصيحة للسيدات قائلا: "ارجعوا لعادة تدميس الفول في بيوتكم"، مشيرا إلى أن المنازل قديما كانت جميعها تطهي الفول في المنزل، مع حفنة من العدس، وثمرة طماطم.
كما نصح من يعانون من مرض الأنيميا، بتناول الكبدة وتناول بيضة يوميا، ويجب أن يتم منع الأغذية سابقة التصنيع والاعتماد على الأطعمة الطبيعية فقط.
ولفت إلى أن الخضروات المزروعة يتم إضافة 3 أنواع من المبيدات عليها، بالإضافة للتلوث الموجود في الهواء، وبالتالي يجب غسل الخضروات بطريقة جيدة، أسفل تيار مياة جارية، وأن يتم غسل ورقة ورقة، وغسلها باليدين الاثنين.
وعن اللحوم المجمدة، أكد "نزيه"، على ضرورة ألا تكون لها رائحة، أو مختلفة الألوان، وألا يكون لون الدهن أصفر، لأن ذلك صورة من صور فساد الدهن.
Advertisements
المزيد عن: فول مدمس الدكتور مجدي نزيه التثقيف الغذائى اخبار مصر اليوم
- استشاري تغذية: الفول التجاري مسئول عن 50% من حالات الأنيميا في مصر (فيديو)
- سلطة البقول لخفض الوزن والاحساس بالشبع
- رئيس "التثقيف الغذائي" بالمعهد القومي يحذر من تناول "الفينو" و"الجاتو"
- خبير تغذية يكشف مخاطر تناول الجبن الـ"موتزاريلا" و"المثلثات"
- رئيس وحدة التثقيف الغذائي يوجه نصائح هامة لمرضى القولون
- رئيس وحدة التثقيف الغذائي يحذر من "ساندوتشات الكبدة والحواوشي"
- رئيس وحدة التثقيف الغذائي: "الطعمية" سبب رئيسي للبدانة
- خبير يحذر من استخدام "الميكرويف" لسبب خطير
- أستاذ تغذية يكشف الحلوى المفضل تناولها في المولد النبوي (فيديو)
- مجدي نزيه يُحذر من المكملات الغذائية: تؤثر على هرمون الذكورة (فيديو)