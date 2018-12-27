ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اعترافات صادمة لـ درة عن حياتها العاطفية

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:30 ص
اعترافات صادمة لـ درة عن حياتها العاطفية
درة
طباعة
Advertisements
الفجر الفنى
 
Advertisements
استضاف الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” على قناة mbc مصر، الفنانة التونسية درة التي تحدثت عن صدماتها العاطفية في حياتها.

درة أكدت أنها صدمت أكثر من مرة عاطفياً، لكنها قالت إن الصدمة العاطفية لا يجب أن تكون فقط من الحبيب، لكن يمكن أن تكون من الصديق أو من الأقارب، فالصدمات لها أنواع بشكل عام”.

وأكدت درة أنها إنسانة رومنسية، وأقل شيء يفرق معها حتى لو كانت لا تفرق مع غيرها، مثل أن يفكر أحد في أن يحضر لها شيئاً يعجبها حتى لو كان ثمنه قليلاً، ولكن هذا يكون مع إنسان تكون معجبة به، أما غير ذلك فتتمنى ألا يقدم على مثل هذه الخطوة أحد حتى لا يحرجها.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
21:45
وست هام يونايتد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
x
16:45
القادسية
الفيصلي
x
16:55
الفيحاء