أحمد مرتضى يكشف عن موقفه من خوض انتخابات الزمالك
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 04:21 ص
علاء خليف
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كشف أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك السابق عن موقفه من خوض إنتخابات القلعة البيضاء مجددًا.
وقال أحمد مرتضي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " وارد جدًا خوض انتخابات الزمالك مرة أخري، ومن الممكن أيضًا خوض انتخابات مجلس الشعب".
وكان أحمد مرتضي قد خسر انتخابات الزمالك الماضية.
ودعا أحمد مرتضي عضو مجلس إدارة الزمالك السابق لضرورة تطبيق قرار معاملة لاعبي شمال إفريقيا كلاعبين محليين في الفترة المقبلة.
وقال أحمد مرتضي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " أتمني تطبيق قرار معاملة لاعبي شمال إفريقيا كلاعبين محليين علي أن يكون ذلك بشكل مُقنن"، مؤكدًا أن تطبيق هذا المقترح سيفيد الكرة المصرية والعربية كثيرًا.
كما اقترح أحمد مرتضي إقامة بطولة الأمم العربية تشارك فيها المنتخبات العربية، وذلك لتعميق أواصر العلاقات بين البلدان العربية في المرحلة المقبلة.
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