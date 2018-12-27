أحمد مرتضى يدعو لتطبيق مقترح معاملة لاعبي شمال إفريقيا كـ"محليين"
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 04:18 ص
علاء خليف
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دعا أحمد مرتضي عضو مجلس إدارة الزمالك السابق لضرورة تطبيق قرار معاملة لاعبي شمال إفريقيا كلاعبين محليين في الفترة المقبلة.
وقال أحمد مرتضي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " أتمني تطبيق قرار معاملة لاعبي شمال إفريقيا كلاعبين محليين علي أن يكون ذلك بشكل مُقنن"، مؤكدًا أن تطبيق هذا المقترح سيفيد الكرة المصرية والعربية كثيرًا.
كما اقترح أحمد مرتضي إقامة بطولة الأمم العربية تشارك فيها المنتخبات العربية، وذلك لتعميق أواصر العلاقات بين البلدان العربية في المرحلة المقبلة.
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