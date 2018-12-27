نادين الراسي تفضح كل شيء: هذه حقيقة علاقتي العاطفيّة

بعد غياب طويل عن الشاشة إثر بعض المشاكل التي مرّت فيها الممثلة نادين الراسي، أطلّت بمقابلة مؤثرة في برنامج "منّا وجر" مع الإعلامي بيار رباط على قناة MTV.





وخلال الحلقة بكت نادين طالبةً من الله أن يلهمها الصبر ويعطيها حياة بيضاء أكثر.





وقالت: "أعيش عذابًا ونزاعًا منذ الصيف لأنني طلبتُ نفقة، ومن الصعب جدًا أن يستدرجك شخص ويفتعل مشكلةً معك، وفي النهاية "تطلع أنت المجرم وهو الضحية"، ليس لدي سوى يسوع بعد كل ما فعلته".





وتابعت: "لست إنسانة تفكّر بالمال فقد سُرقت وكل من حولي يأخذون مالي، واشتريت لمن حولي سيارات ومنازل وكان اهتمامي بشقيقي وأمي وأبي، لكن في اليوم الذي وقعت فيه أصبحت فضيحة للعائلة ولم أجد أحدًا معي سوى رجا نصرالدين وابني مارك".





ولفتت الى أنّ مسرّب التسجيل الصوتي لها كانت حبيبة ابنها "ميا" وقالت إنّها مارك لم يضربها بالفعل وأعتقد أنّ "ميا من طيبة قلبها أرسلتها لأحد".





وعن تسريب صور لها من علاقتها العاطفية السابقة، أشارت الى أنّ الخطوبة تمّت، وبعض الأشخاص وجدوا أنّ العلاقة جدية، فافتُعلت المشاكل حينها.