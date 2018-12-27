إبراهيم سعيد: الأهلي والزمالك سينافسان بقوة على لقب الدوري
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 04:01 ص
ريهام عبدالمحسن
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صرح إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق بأن الأهلي والزمالك سيتنافسان بقوة على لقب الدوري هذا الموسم.
وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " أعلى قيمة تسويقية للاعب في الدوري المصري لا تتعدي 2 مليون".
واختتم سعيد تصريحاته قائلاً : " الأهلي والزمالك سينافسان بقوة على لقب الدوري ولو لم يفز به الأهلي فإنه لن يفرط فيه بسهولة للزمالك".
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