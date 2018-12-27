إبراهيم سعيد: الأهلي والزمالك سينافسان بقوة على لقب الدوري

صرح إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق بأن الأهلي والزمالك سيتنافسان بقوة على لقب الدوري هذا الموسم.





وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " أعلى قيمة تسويقية للاعب في الدوري المصري لا تتعدي 2 مليون".





واختتم سعيد تصريحاته قائلاً : " الأهلي والزمالك سينافسان بقوة على لقب الدوري ولو لم يفز به الأهلي فإنه لن يفرط فيه بسهولة للزمالك".