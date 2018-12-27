ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد مرتضى: أمير "أكثر خبثًا" و نجح فيما فشلت فيه داخل الزمالك

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:59 ص
أحمد مرتضى: أمير أكثر خبثًا و نجح فيما فشلت فيه داخل الزمالك
أحمد مرتضى
طباعة
Advertisements
علاء خليف
 
Advertisements
كشف أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك عن الفوارق بينه وشقيقه أمير مرتضي المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء حاليًا.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " أمير "أكثر خبثًا" مني، ونجح في السيطرة علي فريق الزمالك بشكل جيد، وهو الأمر الذي فشلت فيه خلال تواجدي بالنادي".

وأضاف: " أمير لديه القدرة على توزيع الاختصاصات بشكل جيد داخل النادي، كما أنه يجيد التعامل مع الاعلام، ونجح في السيطرة على تسريب الأخبار، بينما كنت استخدم الطريقة "المانيوال" داخل الزمالك وكنت أكثر عصبية منه".

ويشغل أمير مرتضي منصب المشرف العام على فريق الكرة داخل الزمالك.

Advertisements
المزيد عن: كورة كرة رياضة الزمالك أحمد مرتضى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
21:45
وست هام يونايتد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
x
16:45
القادسية
الفيصلي
x
16:55
الفيحاء