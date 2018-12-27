أحمد مرتضى: أمير "أكثر خبثًا" و نجح فيما فشلت فيه داخل الزمالك
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:59 ص
علاء خليف
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كشف أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك عن الفوارق بينه وشقيقه أمير مرتضي المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء حاليًا.
وقال أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " أمير "أكثر خبثًا" مني، ونجح في السيطرة علي فريق الزمالك بشكل جيد، وهو الأمر الذي فشلت فيه خلال تواجدي بالنادي".
وأضاف: " أمير لديه القدرة على توزيع الاختصاصات بشكل جيد داخل النادي، كما أنه يجيد التعامل مع الاعلام، ونجح في السيطرة على تسريب الأخبار، بينما كنت استخدم الطريقة "المانيوال" داخل الزمالك وكنت أكثر عصبية منه".
ويشغل أمير مرتضي منصب المشرف العام على فريق الكرة داخل الزمالك.
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