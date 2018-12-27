إبراهيم سعيد: علي جبر الأقرب لي و"كفاية تأجيلات"

صرح إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق بأن علي جبر مدافع براميدز هو الأقرب له حتى الآن، كما طالب بسرعة إنهاء المباريات المؤجلة لأنهة تضعف من قوة الدوري.





وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " علي جبر كان قريبا من مستواي في أمم أفريقيا 2017 واحترافه في الدوري الإنجليزي وفشل التجربة تسببت في تراجع مستواه ولم يظهر مدافع يشبهني حتى الآن".





وأضاف :"أجسام اللاعبين المصريين ضعيفة وتتسبب في كثرة إصاباتهم".





واختتم سعيد تصريحاته قائلاً : " أتمنى أن يكون الدوري أفضل من ذلك وكفاية تأجيلات لأنها تضعف من قوته".