مريم حسين تنهار بالبكاء في المطار والسبب

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة مريم حسين وهي تودع ابنتها أميرة في المطار.





وبدت في المقطع المصور وهي تطلب منها إعطاءها قبلة بتأثر شديد. وقد عبرت عن صعوبة الموقف الذي تواجهه وقالت إنه لا يمكن أحد تصور ذلك.





وأضافت بتأثر شديد منعها من متابعة الكلام: “تخيلوا بالعادة أنا لي أسافر وأخلي بنتي في البيت مع جدتها. بس الحين أول مرة بعد سنتين بنتي تسافر وتخليني أنا في البيت”.



