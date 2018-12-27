مريم حسين تنهار بالبكاء في المطار والسبب
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:49 ص
الفجر الفنى
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة مريم حسين وهي تودع ابنتها أميرة في المطار.
وبدت في المقطع المصور وهي تطلب منها إعطاءها قبلة بتأثر شديد. وقد عبرت عن صعوبة الموقف الذي تواجهه وقالت إنه لا يمكن أحد تصور ذلك.
وأضافت بتأثر شديد منعها من متابعة الكلام: “تخيلوا بالعادة أنا لي أسافر وأخلي بنتي في البيت مع جدتها. بس الحين أول مرة بعد سنتين بنتي تسافر وتخليني أنا في البيت”.
ويشار إلى أن الفنانة أحدثت ضجة في وقت سابق بسبب نشرها مقطع فيديو لها وهي تتناول الطعام الدسم.
وبعد ذلك ظهرت وهي تمارس الرياضة في النادي الرياضي للمحافظة على رشاقتها. وهو ما رأى فيه بعض المتابعين هوساً بالنحافة.
كما أثارت الجدل بسبب استمرار الحرب القضائية بينها وبين صالح الجسمي شقيق الفنان محمد الجسمي، مع الإشارة إلى أنه تم تأجيل الجلسة الخاصة بهما إلى وقت لاحق من العام المقبل.
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