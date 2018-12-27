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أحمد مرتضى: أنا الوحيد الذي رفضت شطب عضوية "العتال"

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:43 ص
أحمد مرتضى: أنا الوحيد الذي رفضت شطب عضوية العتال
العتال
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علاء خليف
 
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أوضح أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أنه الوحيد في مجلس القلعة البيضاء الذي اعترض على قرار شطب عضوية هاني العتال نائب رئيس النادي.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " كنت الوحيد في مجلس الزمالك الذي اعترض على قرار شطب عضوية العتال، لأنني كنت أري أن التوقيت سيضرني أكثر مما يفيدني في الانتخابات".

وأضاف: " كنت أخشي أن يتردد أن ابن رئيس الزمالك أزاح منافسه في الانتخابات من طريقه".

وأكد أحمد مرتضى أنه أكفأ من تولي عضوية مجلس إدارة الزمالك، والأنجح رقميًا

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