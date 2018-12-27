تصريح ناري من أحمد مرتضى عن توقيع عبد الله السعيد للزمالك
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:32 ص
علاء خليف
Advertisements
Advertisements
أكد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك السابق أن توقيع عبد الله السعيد نجم الأهلي السابق والمحترف في أهلي جدة السعودي، علي عقود إنتقاله للقلعة البيضاء كان نقطة تحول كبيرة في الكرة المصرية حتي وإن لم تكتمل الصفقة.
وقال أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " صورة عبد الله السعيد بعد توقيعه للزمالك حاجة مهمة في تاريخ الكرة المصرية وكانت نقطة تحول كبيرة أن يوقع أحد كباتن الأهلي للفريق المنافس الزمالك".
وأضاف: " عبد الله السعيد لاعب محترم ومحترف جدًا، وأظهر احترامًا غير طبيعي للأهلي خلال مفاوضتنا معه ولم يقلل منه على الإطلاق، ولذلك كنا حريصين على التوقيع معه في التوقيت القانوني، وتسلم الزي بالكامل من الزمالك بعد توقيعه".
وأتم: " عبد السعيد وقع على عقود إنتقاله للزمالك وسجل بعدها 3 أهداف للأهلي في احدي مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا"
Advertisements
المزيد عن: عبدالله السعيد عبد الله السعيد الزمالك الاهلي أحمد مرتضى
- طارق يحيي يكشف أسرار صفقة القرن
- عبد الله السعيد حلقة جديدة في أزمة التوقيع للقطبين.. تعرف على أبرز الضحايا
- الزمالك يفجر مفاجأة كبري عن توقيع عبد الله السعيد
- قبل "السعيد".. 3 أهلاوية و2 زمالكاوية وقعوا في "فخ" التوقيع لناديين
- عبد الله السعيد "الخارق".. كيف وقع "المايسترو" لـ 4 أندية في 38 يوما؟
- تعرف عي موعد انضمام "السعيد" لأهلي جدة السعودي
- الأهلي يزاحم الزمالك على ضم خليفة "عبد الله السعيد"
- الزمالك يهدد عبد الله السعيد ويمنحه الفرصة الأخيرة
- هل ينضم عبدالله السعيد للزمالك ؟ مرتضى منصور يجيب