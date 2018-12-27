تصريح ناري من أحمد مرتضى عن توقيع عبد الله السعيد للزمالك





أكد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك السابق أن توقيع عبد الله السعيد نجم الأهلي السابق والمحترف في أهلي جدة السعودي، علي عقود إنتقاله للقلعة البيضاء كان نقطة تحول كبيرة في الكرة المصرية حتي وإن لم تكتمل الصفقة.





وقال أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " صورة عبد الله السعيد بعد توقيعه للزمالك حاجة مهمة في تاريخ الكرة المصرية وكانت نقطة تحول كبيرة أن يوقع أحد كباتن الأهلي للفريق المنافس الزمالك".





وأضاف: " عبد الله السعيد لاعب محترم ومحترف جدًا، وأظهر احترامًا غير طبيعي للأهلي خلال مفاوضتنا معه ولم يقلل منه على الإطلاق، ولذلك كنا حريصين على التوقيع معه في التوقيت القانوني، وتسلم الزي بالكامل من الزمالك بعد توقيعه".





وأتم: " عبد السعيد وقع على عقود إنتقاله للزمالك وسجل بعدها 3 أهداف للأهلي في احدي مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا"