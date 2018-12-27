إبراهيم سعيد: عودة "صبحي" للأهلي مفيدة وهؤلاء الأفضل في 2018
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:27 ص
ريهام عبدالمحسن
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شدد إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق على أن عودة رمضان صبحي نجم هيدرسفيلد ستكون مفيدة للأهلي، كنا كشف عن التشكيلة الأفضل في 2018 .
وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " عودة رمضان صبحي ستكون مفيدة للأهلي على الرغم من أنه لم يلعب لمدة موسمين وذلك سيؤثر على الفريق في البداية ولكنه سيتاقلم سريعا معه".
وأضاف :"لم يلفت نظري أي لاعب في الدوري المصري".
وتابع :"محمود جنش ومحمد الشناوي أفضل الحراس في 2018 ".
واختتم سعيد تصريحاته قائلاً : " عبد الله جمعه ومعلول الأفضل في مركز الظهير الأيسر وأحمد فتحي والنقاز وعلي جبر ومحمود علاء وسعد سمير مدافع رائع وكوليبالي (خلص عليه) وفرجاني ساسي وطارق حامد ووليد سليمان ووليد أزارو وكاسونجو ومروان محسن".
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