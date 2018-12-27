نجم الأهلي الجديد يكشف عن نصيحة محمد صلاح

كشف محمد محمود لاعب الأهلي بأنه رفض الاحتراف الخارجي لأن الأهلي في حد ذاته احتراف، كنا كشف عن نصيحة محمد صلاح نجم ليفربول له بالإنتقال لبازل السويسري.





وقال محمود في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"رحيلي عن دجلة للأهلي بعد 8 سنوات قضيتها معه صعبة علي للغاية وبإذن الله القادم أفضل".





وأضاف :"فضلت الأهلي على الانتقال إلى بازل السويسري وهوفنهايم الألماني".





وعن عدم تعاقد الأهلي مع صفقات سوبر وعدم قدرة لاعبيه على تحمل ضغط الجماهير، قال محمود :" الملعب هو من يحسم الأمر".





وتابع :"اللاعبون في الأهلي متواضعون والكبار يتعاملون بشكل جيد مع اللاعبين الصغار وتعلمت منهم الكثير".





وأردف قائلا :"تريزيجيه من اللاعبين المقربين لي وسانضم لتدريبات الأهلي السبت المقبل".





واستطرد قائلاً :"أبو تريكه قدوتي على المستوى المحلي ومحمد صلاح على المستوى العالمي".





وواصل :"صلاح نصحني بالإنضمام لبازل قبل وصول عرض الأهلي".





واختتم محمود تصريحاته قائلاً :"رفضت الاحتراف الخارجي لأن اللعب للأهلي احتراف في حد ذاته".