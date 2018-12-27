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أحمد مرتضى: تمنيت عدم الفوز في انتخابات الزمالك الماضية

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:20 ص
أحمد مرتضى: تمنيت عدم الفوز في انتخابات الزمالك الماضية
أحمد مرتضى
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علاء خليف
 
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كشف أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك السابق أنه تمني عدم الفوز في انتخابات القلعة البيضاء الماضية.

وقال "مرتضي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " تمنيت عدم الفوز في انتخابات الزمالك الماضية لأنني كنت تعبت جدًا".

وأضاف: " بذلت مجهود كبير خلال تواجدي في مجلس الزمالك وذلك أرهقني بشدة، خاصة وأنني كنت متداخل في جميع الاختصاصات داخل النادي".

وأردف: " اسعي دائمًا لتطوير نفسي والاستفادة من الآخرين حتي انني استفدت من البعض في النادي الأهلي".

وأكد أحمد مرتضي أنه شارك في حسم بعض الصفقات للزمالك في الموسم الحالي.
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