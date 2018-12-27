أحمد مرتضى: تمنيت عدم الفوز في انتخابات الزمالك الماضية

كشف أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك السابق أنه تمني عدم الفوز في انتخابات القلعة البيضاء الماضية.





وقال "مرتضي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " تمنيت عدم الفوز في انتخابات الزمالك الماضية لأنني كنت تعبت جدًا".





وأضاف: " بذلت مجهود كبير خلال تواجدي في مجلس الزمالك وذلك أرهقني بشدة، خاصة وأنني كنت متداخل في جميع الاختصاصات داخل النادي".





وأردف: " اسعي دائمًا لتطوير نفسي والاستفادة من الآخرين حتي انني استفدت من البعض في النادي الأهلي".





وأكد أحمد مرتضي أنه شارك في حسم بعض الصفقات للزمالك في الموسم الحالي.