أحمد مرتضى: تمنيت عدم الفوز في انتخابات الزمالك الماضية
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:20 ص
علاء خليف
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كشف أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك السابق أنه تمني عدم الفوز في انتخابات القلعة البيضاء الماضية.
وقال "مرتضي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " تمنيت عدم الفوز في انتخابات الزمالك الماضية لأنني كنت تعبت جدًا".
وأضاف: " بذلت مجهود كبير خلال تواجدي في مجلس الزمالك وذلك أرهقني بشدة، خاصة وأنني كنت متداخل في جميع الاختصاصات داخل النادي".
وأردف: " اسعي دائمًا لتطوير نفسي والاستفادة من الآخرين حتي انني استفدت من البعض في النادي الأهلي".
وأكد أحمد مرتضي أنه شارك في حسم بعض الصفقات للزمالك في الموسم الحالي.
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