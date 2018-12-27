حقيقة إلغاء حفل أحلام في السعودية

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام حقيقة ما تم تداوله في أحد المواقع الإخبارية حول إلغاء حفلاتها في السعودية، مشيرة إلى أن هذا الخبر غير صحيح وأنها ستعلن عن تواريخ حفلاتها هناك قريبًا.





وأعادت أحلام نشر تغريدة عبدالله مخارش، المشرف على الفعاليات الفنية للهيئة الثقافية بالسعودية، عبر حسابها الرسمي تويتر، والذي أكد على كلامها، معلقًا: "غير صحيح أبدًا هذا الخبر، أسلوب غير مهني أبدًا ولا يمت بالصحافة الصادقة بأي صلة، وأحلام ستتواجد في العام الجديد بعدة حفلات في مناطق مختلفه بأسلوب جديد ومفاجئ للجمهور".





وتابعت: "السعودية بلادي وجمهوري الأول هو جمهوري في السعودية وبكل فخر انتظروني قريبًا أعلن التواريخ.. شكرًا عبدالله".

وكانت السعوديات أعربن عن غضبهن من قيام الفنانة الإماراتية أحلام بإحياء حفل غنائي على الأراضي السعودية، وطالبن بمقاطعة الذهاب للحفل نظرًا لأنها سبق وأن أعلنت عدم تأييدها للسماح للمرأة السعودية بالقيادة.



وسريعًا ما قامت السعوديات بتدشين هاشتاغ "مقاطعة حفل أحلام" على موقع تويتر، والذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

