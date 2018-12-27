محمد فضل: لم أتعرض للظلم في الأهلي

صرح محمد فضل نجم الأهلي السابق ومدير التعاقدات بالنادي السابق بأنه لا يستطيع تقييم الفترة التي قضاها في منصبه.





وقال فضل في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"نخدم النادي بحب وهذا كلام أبناء النادي وهذا يحافظ على البطولات والجمهور هو الأساس".





وأضاف :"لا استطيع تقييم الفترة التي قضيتها في الأهلي لأنها تحيطها السرية التامة وهذا أضر بي وستظهر نتيجة عملي الشهر المقبل".





واختتم فضل تصريحاته قائلاً :"داخل الأهلي لا يوجد ما يسمى بالظلم وعلاقتي بالنادي والجمهور جيدة وليس علاقة مهنة".