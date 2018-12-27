محمد فضل: لم أتعرض للظلم في الأهلي
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:13 ص
ريهام عبدالمحسن
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صرح محمد فضل نجم الأهلي السابق ومدير التعاقدات بالنادي السابق بأنه لا يستطيع تقييم الفترة التي قضاها في منصبه.
وقال فضل في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"نخدم النادي بحب وهذا كلام أبناء النادي وهذا يحافظ على البطولات والجمهور هو الأساس".
وأضاف :"لا استطيع تقييم الفترة التي قضيتها في الأهلي لأنها تحيطها السرية التامة وهذا أضر بي وستظهر نتيجة عملي الشهر المقبل".
واختتم فضل تصريحاته قائلاً :"داخل الأهلي لا يوجد ما يسمى بالظلم وعلاقتي بالنادي والجمهور جيدة وليس علاقة مهنة".
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