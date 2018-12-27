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محمد فضل: لم أتعرض للظلم في الأهلي

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:13 ص
محمد فضل: لم أتعرض للظلم في الأهلي
محمد فضل
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ريهام عبدالمحسن
 
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صرح محمد فضل نجم الأهلي السابق ومدير التعاقدات بالنادي السابق بأنه لا يستطيع تقييم الفترة التي قضاها في منصبه.

وقال فضل في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"نخدم النادي بحب وهذا كلام أبناء النادي وهذا يحافظ على البطولات والجمهور هو الأساس".

وأضاف :"لا استطيع تقييم الفترة التي قضيتها في الأهلي لأنها تحيطها السرية التامة وهذا أضر بي وستظهر نتيجة عملي الشهر المقبل".

واختتم فضل تصريحاته قائلاً :"داخل الأهلي لا يوجد ما يسمى بالظلم وعلاقتي بالنادي والجمهور جيدة وليس علاقة مهنة".
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المزيد عن: محمد فضل كورة كرة رياضة الاهلي
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