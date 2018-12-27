"قُُبلة حارة" منحتها بريانكا شوبرا لزوجها الرجل الأكثر أناقة

تصدرت كل من بريانكا شوبرا Priyanka Chopra ونيك جوناس Nick Jonas عناوين الصحف منذ أن تزوجا في جودبور في شهر ديسمبر في فندق عميد بهوان الفاخر، ومنذ ذلك الحين، ظل الاثنان نجوم على السوشيال ميديا والمواقع الفنية.





مؤخرًا، شاركت بريانكا صورة لها مع زوجها بعد اختياره "الرجل الأكثر أناقة GQ’s Most Stylish Man of 2018 من بين أفضل 64 رجلا وقد تم التصويت على نك جوناس كأفضل من يرتدي ملابس في الاستطلاع الذي أعدته مجلة GQ الشهيرة.



