"قُُبلة حارة" منحتها بريانكا شوبرا لزوجها الرجل الأكثر أناقة
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:10 ص
الفجر الفنى
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تصدرت كل من بريانكا شوبرا Priyanka Chopra ونيك جوناس Nick Jonas عناوين الصحف منذ أن تزوجا في جودبور في شهر ديسمبر في فندق عميد بهوان الفاخر، ومنذ ذلك الحين، ظل الاثنان نجوم على السوشيال ميديا والمواقع الفنية.
مؤخرًا، شاركت بريانكا صورة لها مع زوجها بعد اختياره "الرجل الأكثر أناقة GQ’s Most Stylish Man of 2018 من بين أفضل 64 رجلا وقد تم التصويت على نك جوناس كأفضل من يرتدي ملابس في الاستطلاع الذي أعدته مجلة GQ الشهيرة.
نجمة "ماري كوم" قدمت التهنئة لزوجها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي Instagram، ونشرت صورة في أثناء تقبيلها له على خده. وعلقت على الصورة "فرحة أن أقبّل الرجل الأكثر أناقةً على هذا الكوكب"، كما شارك جوناس أيضا على حسابه صورة له من الطفولة.
يُشار إلى أنه منذ أن تزوجت كل من بريانكا شوبرا ونيك جوناس، وأخبارهما تكاد لا تنقطع، فقد استضاف الزوجان حفل استقبال لأصدقاء بريانكا من الوسط الفني في 21 ديسمبر، وبعد وقت قصير سافرا إلى لندن، ويبدو أنهما سيحتفلان بموسم الأعياد في العاصمة.
بعد مواعدتين لبعضهما البعض لبضعة أشهر، عقد الثنائي قرانهما في 1 و2 ديسمبر، وقد حرصا على إقامة مراسم الزفاف، واحد وفقا للطقوس الهندوسية والآخر حسب التقليد المسيحي.
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