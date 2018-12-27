19 لاعبا في قائمة الترسانة لمواجهة الزرقا
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:09 ص
شيماء الجلاد
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قام أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة بالإعلان عن قائمة فريقه لمواجهة فريق منتخب السويس في السادسة من مساء اليوم الخميس، بستاد الترسانة، ضمن الإسبوع الرابع عشر من منافسات المجموعه الثانيه بدورى القسم الثانى .
وجاءت القائمة تضم كل من : حمادة دسوقي وعمرو خليل وعماد حلمي وأحمد هشام وأحمد منعم ومحمود شاكر وطارق طني وريعو وهشام رجب وابراهيم منصور ومحمد فوزي ورضا السيد ومحمد مصطفى ميدو وعمر طارق وإيهاب فواد ووليد فوزي ومصطفي ناصر وايهاب ريان واتيس وداني وأحمد أنيس".
ويغيب عن صفوف الشواكيش محمود حربي وزيكو، وأحمد عماد، ، وحماده جلال، ويذكر ان الشواكيش يحتل المركز الثالث برصيد 25 نقطه، بينما الزرقا في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.
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