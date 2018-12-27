علا الفارس تصدّم متابعيها بصورة قديمة.. كيف كان وزنها؟

نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس، صورة قديمة لها عبر صفحتها الخاصة، وشاركت من خلالها معجبيها، لكنها كانت صادمة للكثيرين.





وكتبت الفارس، في تعليقها على الصورة: "بقولوا لما الواحد يكون مليان ببين أصغر انا شايفة العكس شو رأيكم؟، صورة مع آلاء من أربع سنين اثناء بروفات عمل تلفزيوني من التاريخ البيزنطي".





وعبر الكثير من النشطاء عن إعجابهم ومحبتهم لـ"علا"، مؤكدين أنها تبدو جميلة، حتى إذا كان وزنها أكبر من وضعها الحالي.