مدرب الاسماعيلي: أغلقنا ملف البطولة الإفريقية ونركز في الدوري





أكد سيدومير يانفيسكي المدير الفني الجديد للاسماعلي أنه أغلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا حاليًا وبدأ التركيز في مباريات الدوري الممتاز الأهم بالنسبة للفريق في الوقت الحالي.





وقال "يانفيسكي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " تأهل الاسماعيلي لدور المجموعات بالبطولة الافريقية شيئ جيد للنادي واللاعبين والجماهير ، وننتظر في القرعة يوم السبت لنري ما سيحدث".





وأضاف: " أغلقنا ملف البطولة الافريقية، وحاليًا نركز في مباريات الدوري الممتاز الأهم بالنسبة لنا، خاصة وأن لدينا 13 نقطة مهمة بالإضافة للمباريات المؤجلة، ونستعد حاليًا لمباراتنا الأولي في الدوي في الثاني من شهر يناير المقبل".





وواصل: " أعمل هنا لأول مرة واري الأندية تسافر لمسافات طويلة لخوض المباريات الإفريقية، وأتمني مواجهة فريقًا قريبًا خوفًا من الاجهاد والمشقة على اللاعبين خاصة وأن لدينا مواجهات هامة في مختلف البطولات".





وأردف: " أستطيع أن اعدكم بالنيابة عن الجهاز الفني واللاعبين أننا سنعمل باجتهاد في التدريبات والمباريات، هذا الفريق حقق المركز الثاني في الموسم الماضي ويستحق مركز أفضل في الموسم الحالي، البداية كانت صعبة هذا الموسم ولكن حانت لحظة التحول".





وأتم: " سنبذل قصاري جهدنا لتحقيق نتائج مرضية للاسماعيلي في المرحلة المقبلة".