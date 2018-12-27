عماد النحاس: هدفي إعادة المقاولون لمكانته الطبيعية

أكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب أنه يستهدف إعادة ذئاب الجبل إلي مكانته الطبيعية في الدوري المصري الممتاز.





وقال "النحاس" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " حققنا بداية جيدة مع المقاولون العرب حيث تعادلنا في أول مباراة، ثم حققنا سلسلة انتصارات متتالية وصلت لـ 6 إنتصارات وهذا إنجاز رائع في تاريخ النادي".





وأضاف: " مجهود اللاعبين والجهاز الفني ودعم إدارة المقاولون العرب للفريق، وراء النتائج الجيدة في الفترة الأخيرة، ونستهدف الاستمرارية والوصول بالمقاولون للمكانة التي يستحقها".





وتولي عماد النحاس القيادة الفنية لفريق المقاولون العرب خلفًا لـ علاء نبيل المدرب السابق، وقاد الفريق في 7 مباريات حتي الآن، تعادل في مباراة وحقق 6 إنتصارات متتالية، ورفع رصيد الفريق لـ 26 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول الدوري.



