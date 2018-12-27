ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عماد النحاس: هدفي إعادة المقاولون لمكانته الطبيعية

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:00 ص
عماد النحاس: هدفي إعادة المقاولون لمكانته الطبيعية
النحاس
طباعة
Advertisements
علاء خليف
 
Advertisements
أكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب أنه يستهدف إعادة ذئاب الجبل إلي مكانته الطبيعية في الدوري المصري الممتاز.

وقال "النحاس" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " حققنا بداية جيدة مع المقاولون العرب حيث تعادلنا في أول مباراة، ثم حققنا سلسلة انتصارات متتالية وصلت لـ 6 إنتصارات وهذا إنجاز رائع في تاريخ النادي".

وأضاف: " مجهود اللاعبين والجهاز الفني ودعم إدارة المقاولون العرب للفريق، وراء النتائج الجيدة في الفترة الأخيرة، ونستهدف الاستمرارية والوصول بالمقاولون للمكانة التي يستحقها".

وتولي عماد النحاس القيادة الفنية لفريق المقاولون العرب خلفًا لـ علاء نبيل المدرب السابق، وقاد الفريق في 7 مباريات حتي الآن، تعادل في مباراة وحقق 6 إنتصارات متتالية، ورفع رصيد الفريق لـ 26 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول الدوري.

Advertisements
المزيد عن: كورة كرة عماد النحاس رياضة المقاولون
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
21:45
وست هام يونايتد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
x
16:45
القادسية
الفيصلي
x
16:55
الفيحاء