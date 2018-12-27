عماد النحاس: هدفي إعادة المقاولون لمكانته الطبيعية
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:00 ص
علاء خليف
Advertisements
Advertisements
أكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب أنه يستهدف إعادة ذئاب الجبل إلي مكانته الطبيعية في الدوري المصري الممتاز.
وقال "النحاس" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " حققنا بداية جيدة مع المقاولون العرب حيث تعادلنا في أول مباراة، ثم حققنا سلسلة انتصارات متتالية وصلت لـ 6 إنتصارات وهذا إنجاز رائع في تاريخ النادي".
وأضاف: " مجهود اللاعبين والجهاز الفني ودعم إدارة المقاولون العرب للفريق، وراء النتائج الجيدة في الفترة الأخيرة، ونستهدف الاستمرارية والوصول بالمقاولون للمكانة التي يستحقها".
وتولي عماد النحاس القيادة الفنية لفريق المقاولون العرب خلفًا لـ علاء نبيل المدرب السابق، وقاد الفريق في 7 مباريات حتي الآن، تعادل في مباراة وحقق 6 إنتصارات متتالية، ورفع رصيد الفريق لـ 26 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول الدوري.
Advertisements
المزيد عن: كورة كرة عماد النحاس رياضة المقاولون
- 10 حقائق لا تفوتك عن تاريخ الأهلي أمام المقاولون
- طنطا يتحدى المقاولون العرب في أول مباراة لعماد النحاس
- النني: هدفنا إعادة أرسنال إلى مكانته الطبيعية
- ماذا فعل النحاس "منقذ المقاولون" في 6 مواجهات سابقة ضد الأهلي؟
- راحة 48 ساعة في المقاولون العرب بعد الفوز على الأهلي
- النحاس يتمسك بثنائي المقاولون ويطالب الإدارة بالتدعيم
- أول تعليق من النحاس بعد تخطي زعيم الثغر