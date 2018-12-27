عاجل.. محمد صلاح مهدد بالإيقاف مباراتين مع ليفربول

طالب حكم إنجليزي سابق مارك هالسي بإيقاف نجم فريق ليفربول "المصري محمد صلاح" بسبب ما حدث في مباراة فريق نيوكاسل.

وفاز ليفربول بأربعة أهداف دون رد على نيوكاسل في مباراة الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتعرض صلاح للكثير من الانتقادات حيث اتهمه البعض بإدعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء وهمية،

وقال الحكم الإنجليزي السابق "مارك هالسي" عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "شين دايش، مدرب بيرنلي، سيشعر بالغضب الشديد بعد ما حدث في تلك المباراة".

وأضاف: "إذا كان علينا إيجاد حل للتخلص من مرض التمثيل، يجب أن تتم عقوبة محمد صلاح وإيقافه لمدة مباراتين".

وواجه الدولي المصري محمد صلاح أيقونة نادي ليفربول، انتقادات بعد فوز الريدز على نيوكاسل برباعية نظيفة في إطار منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وقال محللو شبكة "بي بي سي" البريطانية إن صلاح حاول خداع حكم المباراة للحصول على ركلة جزاء، سجل منها الهدف الثاني للريدز في شباك نيوكاسل يونايتد.





وأوضح الثنائي كيفن كيلبان وديون دابلن خلال حديثهم مع الشبكة البريطانية إن الاحتكاك مع محمد صلاح، لا يستوجب السقوط بالطريقة التي فعلها النجم المصري.





وأكد كيفن وديون أن صلاح بقصد غش الحكم وأن مدافع نيوكاسل من حقه استخدام قوته للحصول على الكرة وأنه لم يجذب مهاجم الليفر بالقوة التي تجعله يسقط بهذه الطريقة.





ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الانحليزي الممتاز برصيد 51 نقطة حيث وسع بفوزه اليوم الفارق مع السيتي ب7 أهداف.





ويتواجد الفرعون المصري محمد صلاح في قائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 12 هدفا خلف أوباميانج هداف الأرسنال برصيد 13 هدفاً.