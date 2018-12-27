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مفاجأة صادمة من ريهام سعيد لجمهورها على الهواء

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:38 ص
مفاجأة صادمة من ريهام سعيد لجمهورها على الهواء
ريهام سعيد
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الفجر الفنى
 
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قالت الإعلامية المصرية ريهام سعيد إنها تعاني من زيادة في الوزن، وهوما يجعلها تشعر كما لو كانت عجوز، وأنها ستسعى إلى إنقاص وزنها لتعود صغيرة وجميلة.

الإعلامية المصرية فاجأت جمهور برنامجها "صبايا" الذي يعرض على قناة "الحياة" بقيامها بوزن نفسها، مما كشف أن وزنها يبلغ 69 كيلوجرام.

ريهام أكدت أن وزنها المثالي هو 58 كيلوجرام، أي أنها تحتاج أن تخسر 11 كيلوجرام من وزنها، وتعهدت أمام جمهورها بخسارتهم خلال الفترة المقبلة، وفق "جلولي". 

الإعلامية المصرية طلبت من جمهورها أن يتبعوا معها رجيم خاص لمدة شهر، والذي من الممكن أن يساعدهم في خسارة 7 كيلوجرام خلال هذه المدة، مؤكدة أن من يستطيع خسارة وزنه بشكل أكبر سيحصل على جائزة من البرنامج.

وكانت ريهام سعيد قد ظهرت خلال حلقة سابقة من البرنامج وهي مرتدية زي رياضي، لافتة إلى أنها حضرت إلى الاستوديو بهذا الزي الرياضي، حيث أنها قررت أن تعود مرة أخرى إلى ممارسة الرياضة.

ريهام كشفت أيضا عن عمرها الحقيقي، حيث قالت أنها تخطت سن الأربعين: "قالوا لي إن الإنسان الذي توقف عن ممارسة الرياضة أو تخطى الأربعين مثلي، يستطيع أن يمارس الرياضة لأنه لا يوجد ما يسمى التأخير، دائماً يمكن إنقاص الوزن وممارسة الرياضة وتحقيق ما أريده مهما كان".
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