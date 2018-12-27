مفاجأة صادمة من ريهام سعيد لجمهورها على الهواء

قالت الإعلامية المصرية ريهام سعيد إنها تعاني من زيادة في الوزن، وهوما يجعلها تشعر كما لو كانت عجوز، وأنها ستسعى إلى إنقاص وزنها لتعود صغيرة وجميلة.





الإعلامية المصرية فاجأت جمهور برنامجها "صبايا" الذي يعرض على قناة "الحياة" بقيامها بوزن نفسها، مما كشف أن وزنها يبلغ 69 كيلوجرام.



