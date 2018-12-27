ارطغرل 129 الجزء الخامس HD Ertuğru 129 مترجم موقع النور

مشاهدة الموسم الخامس حلقة 129 حيث يهاجر أرطغرل إلى سوغوت مع قبيلته و أبنائه الثلاثة و ينصب نفسه كسيد للمنطقة بصفته أمير القبائل ، حيث يقوم بإحياء أهل سوغوت و حمايتهم من بطش المغول كما ارتبط به أهل سوغوت المسيحيين و دخلوا تحت سيادته مع بنائه نظاما اقتصاديا و اجتماعيا صارما يقوم على العدل و إغاثة المظلوم لأكثر من 10 سنوات.