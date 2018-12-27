الإسماعيلي يطلب تغيير ملعب مباراة الداخلية
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:32 ص
الفجر الرياضي
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أرسل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ، خطابآ موجه للإتحاد المصرى لكرة القدم يطلب فيه تغيير ملعب لقاء الداخلية المقرر إقامته فى الخامس من يناير القادم .
كان إتحاد الكرة قد قرر إقامة اللقاء على ملعب كلية الشرطة فى العباسية وهو ما إعترض عليه النادى الإسماعيلى معللآ طلبه بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.
من المعروف أن فريق الداخلية يلعب مباراياته مع الأندية الجماهيرية فى ملاعب بديله بدلا من معلبه الأصلى بالعباسية.
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