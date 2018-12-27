مثل ميسي.. ساري يتغني بمستوى هازارد بعد الفوز على واتفورد





تغنى ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي تشيلسي بالمستوى الذي يقدمه البلجيكي إيدين هازارد مؤكدا أن وجوده مع البلوز مثل ميسي في برشلونة.





وفاز فريق تشيلسي على واتفورد بهدفين مقابل هدف أمس الأربعاء في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الانجليزي.





وقال ‏ساري عقب نهاية المباراة: "هازارد في تشيلسي مثل ميسي في برشلونة، إنه لاعب مهم جدا واليوم سجل هدفين، إنه يوفر مساحات شاسعة للمنطلقين من خلفه، إنه مدهش".





وتابع حديثه: "ضد ليستر عقليتنا كانت طيبة لكن ردة الفعل بعد الهدف كانت سيئة، ربما لعبنا بشكل افضل ضد ليستر لكن اليوم طبقنا افكارنا طوال 90 دقيقة ولذلك حققنا الفوز".





وأضاف: "‏قدم 55 دقيقة طيبة جدا لكنه أصيب بالهامسترينج منذ اسبوع والليلة بدأ يشعر بالألم قبل 10 دقائق من النهائية لذلك قررنا تبديله".





وأكمل: "‏يمكنني أن اتفهم تبديل اودوي سيضايق البعض لكن كان هناك وضع ايضا اخر مخيف وهو اننا قد نستقبل هدف، لذلك كان علينا الحذر وتأمين تقدمنا".





ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة بعد أن خاض 19 جولة في المنافسة تحت قيادة المخضرم ساري.



