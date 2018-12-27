شاهد.. 12 مفاجأة فجرها مبارك في إعادة محاكمة الإخوان
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:34 ص
نعيم يوسف
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عرض برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد الفضائية، تقريرًا عن 12 مفاجأة فجرها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أثناء الإدلاء بشهادته فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".
وجاءت تصريحات مبارك كالأتي:
1- معلوماتي اللي هقولها وتتعلق بهذا الاتهام تمثل حساسية على الأمن القومي المصري.
2- لن أتحدث بدون إذن أحمي به نفسي حتى لا أرتكب مخالفة.
3- عمر سليمان أخبرني بتسلل 800 عنصر من الحدود في 2011.
4- لم يخبرني (سليمان) عن جنسيات العناصر التي اقتحمت الحدود، ولا الجهات التي قامت بها.
5- عناصر من شمال سيناء ساعدت المتسللين.
6- المتسللون استعملوا السلاح، واستهدفوا أقسام الشرطة في رح، والشيخ زويد، والعريش.
7- وردًا على سؤال حول حجم التخريب الذي حدث قال: "معنديش معلومات.. كانت هيصة".
8- اقتحموا السجون لإخراج المساجين من حماس وحزب الله، والإخوان المسلمين.
9- كانوا يطلقون النار من فوق العمارات المحيطة بالميادين.
10- حماس جزء من الإخوان المسلمين.
11- دمرنا الأنفاق قبل 25 يناير، وكانو "بيضربونا بالنار من غزة.. حد يجي يشنغل عند المكان ده يضربوه بالنار".
12- دمرنا آلاف الأنفاق وقلت لوزارة الدفاع شوفولي حل جذري لهذا الموضوع".
وجاءت تصريحات مبارك كالأتي:
1- معلوماتي اللي هقولها وتتعلق بهذا الاتهام تمثل حساسية على الأمن القومي المصري.
2- لن أتحدث بدون إذن أحمي به نفسي حتى لا أرتكب مخالفة.
3- عمر سليمان أخبرني بتسلل 800 عنصر من الحدود في 2011.
4- لم يخبرني (سليمان) عن جنسيات العناصر التي اقتحمت الحدود، ولا الجهات التي قامت بها.
5- عناصر من شمال سيناء ساعدت المتسللين.
6- المتسللون استعملوا السلاح، واستهدفوا أقسام الشرطة في رح، والشيخ زويد، والعريش.
7- وردًا على سؤال حول حجم التخريب الذي حدث قال: "معنديش معلومات.. كانت هيصة".
8- اقتحموا السجون لإخراج المساجين من حماس وحزب الله، والإخوان المسلمين.
9- كانوا يطلقون النار من فوق العمارات المحيطة بالميادين.
10- حماس جزء من الإخوان المسلمين.
11- دمرنا الأنفاق قبل 25 يناير، وكانو "بيضربونا بالنار من غزة.. حد يجي يشنغل عند المكان ده يضربوه بالنار".
12- دمرنا آلاف الأنفاق وقلت لوزارة الدفاع شوفولي حل جذري لهذا الموضوع".
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