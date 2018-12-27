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هكذا علق فتحي عبد الوهاب على منافسته لـ بيومي فؤاد

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:10 ص
هكذا علق فتحي عبد الوهاب على منافسته لـ بيومي فؤاد
فتحي عبد الوهاب
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مريم الشريف
 
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سخر الفنان فتحى عبد الوهاب، من فكرة أنه أصبح ينافس الفنان بيومى فؤاد، قائلا: "هذا الأمر مضحك جدا، لإن مافيش الكلام ده، أنا بآخد وقتى فى إختيارى لأفلامى وأعمالى الدرامية.

وأضاف "عبد الوهاب" خلال لقائه فى برنامج "حفلة 11" على قناة ON E، أنه قدم مسلسلين خلال العام الماضى وهما "أبو عمر المصرى"، و"عوالم خفية"، وضيف شرف بمشهد فى "رحيم".

وتابع قائلا: "انا مش تاجر ألماظ مش هقول الخاتم ربع قيراط، وهما مش سبع أعمال".
"حفلة 11" تقديم الإعلامية سمر يسرى، يومى الثلاثاء والأربعاء على قناة ON E فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.
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