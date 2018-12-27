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فتحي عبد الوهاب: "صورة زفاف شبيهي لم تسبب لي مشاكل مع زوجتي"

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:04 ص
فتحي عبد الوهاب: صورة زفاف شبيهي لم تسبب لي مشاكل مع زوجتي
فتحي عبدالوهاب
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مريم الشريف
 
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نفى الفنان فتحى عبد الوهاب، أن تكون الصورة التى إنتشرت لشبيهه أثناء حفل زفافه تسببت له فى مشاكل مع زوجته، لافتا إلى أن زوجته تعى وجود تشابه بينهما وليس هو بذاته.

وأضاف "عبد الوهاب" خلال لقائه فى برنامج "حفلة 11" على قناة ON E، قائلا: "زوجتى عرفانى، ولما شاهدت الصورة ضحكت جدا، وهو شبهى من زاوية جانبية بشكل كبير، لكن باقى الصور للوجهه بأكمله لا يوجد تشابه بهذه الدرجة".

وسخر قائلا: "ربيت ذقنى عشان خاطر الصور دى، وابعد أى تشابه بيننا".

"حفلة 11" تقديم الإعلامية سمر يسرى، يومى الثلاثاء والأربعاء على قناة ON E فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.
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