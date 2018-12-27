فتحي عبد الوهاب يتحدث عن موقف طريف له مع شريف عرفة



وأضاف "عبد الوهاب" خلال لقائه فى برنامج "حفلة 11" على قناة ON E، قائلا: "على إدريس كان وقتها مساعد مخرج، ورشحنى أنا وزميلين لى لأدوار الإرهابيين فى فيلم الفنان عادل إمام والمخرج شريف عرفة، وقالنا شكلكوا شبهه إلارهابين، وذهبنا إلى إستديو مصر، وحفظت الجملة، ولما جاء دورى للحديث من خلال الرد بهذه الجملة على الشخصية التى قدمها رياض الخولى، لم أرد، ونظرت خلفى إلى شريف عرفة، وقولت بمنتهى الثقة: "بالنسبة للجملة أقولها بقفايه كدة".



وتابع قائلا: "فوجئت بسكوت فى الأستديو من الصدمة وإنى مبتدأ وأتحدث بهذة الثقة أمام شريف عرفة، لكنه أخذ الأمر بشكل ساخر وضحك جدا، وأجابنى: "نسيب الوش الجميل ده ما نصوروش، لا هنصورك".

كشف الفنان فتحى عبد الوهاب، عن موقف طريف تعرض له فى بداية مشواره الفنى أمام المخرج شريف عرفة، والذى كان سببه إهماله فن التصوير السينمائى أثناء دراسته فى معهد السينما، والذى لم يقدم خلاله سوى مشروعين فقط فى التصوير السينمائى.