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رئيس هيئة الكتاب ومحافظ القاهرة يتفقان على سبل خدمة جمهور المعرض

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:44 ص
رئيس هيئة الكتاب ومحافظ القاهرة يتفقان على سبل خدمة جمهور المعرض
رئيس هيئة الكتاب ومحافظ القاهرة
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سعد نبيل
 
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اتفق رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج على؛ خلال لقائه بمحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال؛ مساء اليوم الأربعاء، بمبنى المحافظة، على التنسيق المشترك فى خدمة جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين المنعقدة فى يناير المقبل.

تمثلت نقاط الاتفاق؛ فى تجهيز أسطول أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة؛ لتقديم خدمة نقل جمهور المعرض من كافة ميادين ومحاور القاهرة الكبرى؛ إلى مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس؛ ونشر خريطة بأماكن ومواعيد تحركات الأتوبيسات؛ بالإضافة إلى دعم عملية نقل الجمهور من محطات مترو الأنفاق الكبرى بسيارات السرفيس بعد إشراك مشروع نقل الركاب الجماعى التابع للمحافظة فى الخطة.

كما توفر المحافظة عددا من الأوتوبيسات المكيفة مدعومة بخدمة الانترنت لجمهور المعرض؛ مع توفير خدمات متعددة للجمهور.

وقال هيثم الحاج على؛ إن مشاركة المحافظة فى المعرض بمناسبة مرور ١٠٥٠ سنة على إنشاء القاهرة؛ أمر يضيف للاحتفال باليوبيل الذهبي الكثير؛ مشيرا إلى إنتاج الهيئة فيلما عن معالم القاهرة يتاح لجمهور المعرض؛ بجانب مشاركة مبادرة "خليك زى آدم" التى أطلقتها المحافظة.

وأعلن اللواء خالد عبد العال؛ عن دعمه الكامل لجهود هيئة الكتاب لإنجاح الحدث الدولي الذي يفتتحه الرئيس السيسي فى يناير، لافتا إلى تجييش جهود المحافظة فى خدمة جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب كحدث ثقافي يروج من ناحية أخرى للسياحة فى مصر؛ بجانب دعم الناشرين العرب الحضور خلال فترة المعرض.

وأعرب عبد العال؛ عن ضرورة وصول الكتاب إلى كافة أحياء العاصمة وتيسير جهود الهيئة لتنفيذ فعاليات ومعارض مشتركة مع المحافظة خاصة بالمناطق المحرومة والمستهدفة بالتنمية والتطوير.
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