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عاجل.. الإسماعيلي يضم صفقة إفريقية لمدة موسمين ونصف

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:45 ص
عاجل.. الإسماعيلي يضم صفقة إفريقية لمدة موسمين ونصف
الاسماعيلي
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الفجر الرياضي
 
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أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إجراءات ضم اللاعب الناميبى ” بينسون شيلونجو ” مهاجم المنتخب الناميبى ونادى سموحة السابق .

وضم الإسماعيلي بينسون شيلونجو لاعب المنتخب الناميبى و سموحة السابق لمدة موسمين ونصف وسيحصل اللاعب علي مليون و800 ألف جنيه في الموسم الواحد.


ويسعى مسئولو الدراويش لتدعيم خط هجوم الفريق إستعدادآ لإنطلاق دور المجموعات من بطولة دورى الأبطال الأفريقى الى جانب مباريات الدور الثانى من بطولة الدورى العام.

من المقرر أن يشارك ” شيلونجو ” فى تدريبات الفريق بدء من الغد ، تمهيدا لضمه لقائمة الفريق مطلع يناير المقبل .

الجدير بالذكر أن النادى الإسماعيلى بصدد وضع الرتوش الأخيرة مع بعض الصفقات الجديدة لتدعيم خطوط الفريق و تلبية إحتياجات الجهاز الفنى خلال الفترة القادمة .
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