معلومات لا تعرفها عن سمير صبري في عيد ميلاده
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:40 ص
الفجر الفنى
Advertisements
Advertisements
يحتفل الفنان سمير صبري، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الثاني والثمانين، وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه.
١-ولد سمير صبري في السابع والعشرين من ديسمبر ١٩٣٦، في الإسكندرية.
٢- ينتمي لعائلة فنية، فوالدته كانت تعزف البيانو، وخالته تعزف على العود.
٣-انفصل والده عن والدته وهو في التاسعة من عمره، ثم جاء للقاهرة للعيش مع والده، في عمارة الفنانين، حيث تبناه عبدالحليم حافظ، وأصبح نجم البرنامج الأوروبي.
٤-عمل في بداياته مذيعًا في الإذاعة الإنجليزية، حيث كان يقدم برنامج "ما يطلبه المستمعون".
٥-قدم العديد من البرامج الناجحة، في الإذاعة "أرجوك لا تفمهني سريعًا"، وذكرياتي"، وفي التلفزيون "هذا المساء"، و"كان زمان"، و"النادي الدولي".
٦-اتجه للتمثيل في الستينات، حيث شارك في أفلام عدة أشهرها: "البحث عن فضيحة" أمام عادل إمام.
٧-في رصيده أكثر من ١٠٠ فيلم، من بينها: "جحيم تحت الماء، الجلسة سرية، علاقات مشبوهة"، و"التوت والنبوت".
٨-شارك في مسلسلات ناجحة، منها: "حضرة المتهم أبي"، و"ملكة في المنفى"، و"نظرية الجوافة".
٩-شارك في تأسيس نقابة فنية، أطلق عليها "الأحرار المنفتحين"، وذلك بالتعاون مع رفيق الصبان ويوسف شاهين وحسين كمال وسيد رويال.
١٠- يرأس سمير صبري حاليًا نادي ليونز نيل.
Advertisements