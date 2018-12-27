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معلومات لا تعرفها عن سمير صبري في عيد ميلاده

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:40 ص
معلومات لا تعرفها عن سمير صبري في عيد ميلاده
سمير صبري
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الفجر الفنى
 
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يحتفل الفنان سمير صبري، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الثاني والثمانين، وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه.

١-ولد سمير صبري في السابع والعشرين من ديسمبر ١٩٣٦، في الإسكندرية.

٢- ينتمي لعائلة فنية، فوالدته كانت تعزف البيانو، وخالته تعزف على العود.

٣-انفصل والده عن والدته وهو في التاسعة من عمره، ثم جاء للقاهرة للعيش مع والده، في عمارة الفنانين، حيث تبناه عبدالحليم حافظ، وأصبح نجم البرنامج الأوروبي.

٤-عمل في بداياته مذيعًا في الإذاعة الإنجليزية، حيث كان يقدم برنامج "ما يطلبه المستمعون".

٥-قدم العديد من البرامج الناجحة، في الإذاعة "أرجوك لا تفمهني سريعًا"، وذكرياتي"، وفي التلفزيون "هذا المساء"، و"كان زمان"، و"النادي الدولي".

٦-اتجه للتمثيل في الستينات، حيث شارك في أفلام عدة أشهرها: "البحث عن فضيحة" أمام عادل إمام.

٧-في رصيده أكثر من ١٠٠ فيلم، من بينها: "جحيم تحت الماء، الجلسة سرية، علاقات مشبوهة"، و"التوت والنبوت".

٨-شارك في مسلسلات ناجحة، منها: "حضرة المتهم أبي"، و"ملكة في المنفى"، و"نظرية الجوافة".

٩-شارك في تأسيس نقابة فنية، أطلق عليها "الأحرار المنفتحين"، وذلك بالتعاون مع رفيق الصبان ويوسف شاهين وحسين كمال وسيد رويال.

١٠- يرأس سمير صبري حاليًا نادي ليونز نيل.
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