معلومات لا تعرفها عن سمير صبري في عيد ميلاده

يحتفل الفنان سمير صبري، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الثاني والثمانين، وفي السطور التالية، يقدم "ا لفجر الفني " ١٠ معلومات عنه.





١-ولد سمير صبري في السابع والعشرين من ديسمبر ١٩٣٦، في الإسكندرية.





٢- ينتمي لعائلة فنية، فوالدته كانت تعزف البيانو، وخالته تعزف على العود.





٣-انفصل والده عن والدته وهو في التاسعة من عمره، ثم جاء للقاهرة للعيش مع والده، في عمارة الفنانين، حيث تبناه عبدالحليم حافظ، وأصبح نجم البرنامج الأوروبي.





٤-عمل في بداياته مذيعًا في الإذاعة الإنجليزية، حيث كان يقدم برنامج "ما يطلبه المستمعون".





٥-قدم العديد من البرامج الناجحة، في الإذاعة "أرجوك لا تفمهني سريعًا"، وذكرياتي"، وفي التلفزيون "هذا المساء"، و"كان زمان"، و"النادي الدولي".





٦-اتجه للتمثيل في الستينات، حيث شارك في أفلام عدة أشهرها: "البحث عن فضيحة" أمام عادل إمام.





٧-في رصيده أكثر من ١٠٠ فيلم، من بينها: "جحيم تحت الماء، الجلسة سرية، علاقات مشبوهة"، و"التوت والنبوت".





٨-شارك في مسلسلات ناجحة، منها: "حضرة المتهم أبي"، و"ملكة في المنفى"، و"نظرية الجوافة".





٩-شارك في تأسيس نقابة فنية، أطلق عليها "الأحرار المنفتحين"، وذلك بالتعاون مع رفيق الصبان ويوسف شاهين وحسين كمال وسيد رويال.





١٠- يرأس سمير صبري حاليًا نادي ليونز نيل.